Juventus, Pirlo: “Dobbiamo andare in finale a tutti i costi. Conosciamo Conte”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha presentato la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter: “Quello di domani è il secondo round di una grande sfida che ci darà la possibilità di andare in finale, un obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi. Sarà una partita dura e difficile, una battaglia, però siamo pronti per affrontarla nel migliore dei modi. È come se fosse una finale, quindi dobbiamo avere l’atteggiamento di una squadra aggressiva che sa quello che vuole. Si riparte da zero a zero, domani sarà tutto azzerato. L’Inter è una squadra molto organizzata, la conosciamo bene. Conosciamo molto bene Antonio Conte, ha a disposizione giocatori molto forti. Inoltre hanno recuperato sia Lukaku che Hakimi che sono due giocatori fondamentali per lo sviluppo del loro gioco”.