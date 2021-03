Juventus, Rubinho: “Ronaldo ieri non è sceso in campo, ha sbagliato tutto”

L’ex portiere della Juventus Rubinho ha parlato della cocente eliminazione della Juventus dalla Champions League, nonostante la vittoria di ieri sul Porto che si è rivelata però inutile: “Per me è stata un’amarezza vedere Cristiano Ronaldo in campo così ieri, non ha fatto niente. Ha sbagliato tutto, anche le cose più banali, passaggi e appoggi errati. Ieri non è proprio sceso in campo e non voglio sentire dire che la squadra non l’ha aiutato perché l’hanno cercato molto – afferma l’ex portiere ai microfoni di Tmw – . Chiunque si sarebbe aspettato di più da CR7, ieri ha fatto fatica anche a stare in campo e non ha contribuito per niente alla prova della Juventus”. Poi l’aneddoto: “Tempo fa andai a vedere la partita contro lo Young Boys in Svizzera con i miei figli e disputò una gara identica, svogliato, come se non volesse nemmeno giocare”.

