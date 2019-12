Juventus, Sarri: “Bene Demiral-Rugani. CR7-Dybala-Higuain insieme? Risposte positive”

La Juventus chiude il girone di Champions League con un successo sul Bayer Leverkusen per 2-0. Ecco le parole rilasciate dal tecnico Maurizio Sarri a Sky Sport: “Venivamo dalla partita persa contro la Lazio, ma lì per lunghi tratti avevamo fatto molto bene, una delle migliori gare della stagione. Giocavamo contro una squadra che sta facendo benissimo in campionato, stasera poteva essere difficile ma siamo riusciti a trovare il successo. Demiral-Rugani? Hanno fatto bene, così come i terzini. Cuadrado, per essere alla prima partita da mezzala, un po’ ha sofferto nella prima mezz’ora, poi ha capito come giocare. Rabiot è stato un crescendo, nella seconda parte ha fatto bene. Per l’Udinese contiamo di recuperare Bentancur, altrimenti vedremo chi adattare al suo posto”.

Nel finale Dybala-Higuain-Ronaldo insieme: “Ho aspettato a fare questa mossa, attendevo che gli avversari calassero come ritmi e intensità. Hanno risposto bene”.

Sulla differenza di prestazione rispetto al campionato: “A volte tendiamo ad avere una soglia di attenzione diversa fra le competizioni e questo non va bene, ci dobbiamo lavorare”.