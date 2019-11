Juventus, non solo Bonucci: a breve anche i rinnovi per Szczesny e Cuadrado

Da una parte le problematiche di campo per gli infortuni di Pjanic ed Alex Sandro, dall’altra la questione rinnovi. Così in casa Juventus si trascorre la sosta per le Nazionali, senza dimenticarci del colloquio fra Cristiano Ronaldo e mister Sarri dopo quanto avvenuto col Milan. I bianconeri, dopo aver raggiunto ufficialmente l’accordo per il rinnovo del contratto di Leonardo Bonucci, difensore tornato “a casa” nel 2018 dopo la parentesi sfortunata al Milan, fino al 2024, hanno in programma anche prolungamenti per il portiere Wojciech Szczesny e l’esterno Juan Cuadrado, spesso utilizzato da terzino in questo primo scorcio di Serie A. Il colombiano, in scadenza nel 2020, dovrebbe firmare fino al 2022, mentre il polacco fino al 2024, proprio come il centrale azzurro.