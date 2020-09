Orrico: “Inter e Juve alla pari. Nainngolan e Perisic prima non andavano bene e adesso si?”

È già iniziata la sfida a distanza tra Inter e Juventus. I nerazzurri hanno ribaltato la Fiorentina in una gara al cardiopalma, Pirlo si è inceppato all’Olimpico contro una bella Roma. L’ex allenatore Corrado Errico ha provato a fare le carte al nostro campionato ai microfoni di Radio Sportiva.

LE PAROLE DI ORRICO

“Il Covid ha stravolto i piani del calcio, i club si sono ritrovati a guardare frontalmente il calciomercato e le preparazioni sono state minime. Anche per questo Pirlo sta facendo degli esperimenti in queste prime partite”.

LE SOSTITUZIONI – “Il tema dei cambi è molto delicato – spiega Orrico – in panchina servono dei ricambi all’altezza, altrimenti è bene lasciare in campo gli 11 che hanno iniziato la partita. Le sostituzioni portano sempre a delle conseguenze, belle o brutte che siano”.

ALLA PARI – “Vedo l’Inter e la Juventus partire alla pari, anche se non capisco alcune vicende legate ai nerazzurri. Perisic e Nainggolan l’anno scorso non andavano bene e adesso si? Eriksen è in difficoltà, probabilmente è meglio far giocare Sensi in questa fase, lo vedo più in palla”.

