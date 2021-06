Peeters: “Ronaldo? Rispetta Lukaku. Ecco cosa mangia sempre”

Daouda Peeters, giocatore della Juve Under 23, ha parlato di Cristiano Ronaldo, rivelandone qualche segreto

Il centrocampista della Juventus Under 23 Daouda Peeters ha rilasciato un’intervista a Het Latste Nieuws, occasione in cui ha rivelato alcuni segreti di Cristiano Ronaldo: "Ha molto rispetto per Lukaku e sarà motivatissimo a vincere la sfida, come sempre. Ronaldo è una persona molto piacevole, per niente arrogante ma al contempo prende il calcio molto seriamente. Sul pullman parla solo di questo".