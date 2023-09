Rabiot e il rifiuto degli sponsor: “Ho già abbastanza denaro, niente shooting”

Adrien Rabiot è l'unico calciatore della nazionale francese a non avere sponsor. Una situazione curiosa, quella del centrocampista della Juventus, che ha spiegato la sua scelta in un'intervista all'Equipe: "Io sono rimasto lo stesso, sono sempre stato discreto e non mi faccio vedere tanto fuori dal campo. Vivo molto la famiglia e questo mi permette di fare bene anche in campo. L'assenza di sponsor? Mi è sempre piaciuto essere libero. Le scarpe, indipendentemente dal produttore, possono essere buone un giorno, non così buone un altro. Voglio essere in grado di scegliere ciò che è meglio per me. Essere in grado di “passare”, se necessario, da un produttore all’altro".