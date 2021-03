Kahn: “Psg? Sorteggio duro, ma batterci non sarà semplice. Mbappè e Neymar…”

L’ex portiere ed attuale dirigente del Bayern Monaco Oliver Kahn ha commentato ai canali ufficiali del club bavarese il duro sorteggio dei quarti di Champions League. La squadra di Flick infatti se la vedrà con il PSG, in una sorta di finale anticipata: “Ovviamente il pensiero va subito alla finale di Lisbona – svela Kahn citando l’atto finale della scorsa edizione della Champions League – . Il PSG vuole assolutamente vincere la coppa, quindi il compito per noi sarà molto difficile. Tutti conoscono la loro forza offensiva, con giocatori come Neymar e Mbappé che possono decidere una partita in qualsiasi momento. Con l’arrivo di Pochettino in panchina sono ancora più forti, visto che hanno puntato su un allenatore che dà molta importanza alla fase difensiva. Sul campo però dovranno dimostrare di essere superiori, per farlo servirà batterci e non è facile”.