Kahn sui playoff in Bundesliga: “Sarebbe eccitante. Siamo aperti a nuove idee”

Le parole del dirigente bavarese

Il Bayern Monaco sta dominando è reduce da nove Bundesliga di fila e anche quest'anno si trova al primo posto in classifica. I bavaresi sono primi in classifica con 9 lunghezze di vantaggio dai secondi, il Borussia Dortmund . Nonostante il suo dominio totale, il club tedesco ha aperto alla possibilità di introdurre i playoff, dando il suo appoggio al nuovo presidente del DFL, Donata Hopfen , che si è soffermata nei giorni scorsi su questo tema. Ecco le parole del CEO Oliver Kahn , rilasciate a Kicker:

"Trovo eccitante pensare a nuovi modelli come i playoff per la Bundesliga. Un format con semifinali e finali significherebbe maggiore entusiasmo per i tifosi. Quindi avrebbe senso giocare con un’idea del genere. Noi del Bayern siamo sempre aperti a nuove idee".