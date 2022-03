Kane, altra doppietta: supera Henry nella classifica marcatori all time Premier League

Il bomber inglese del Tottenham supera Henry e si avvicina al podio dei migliori goleador

Futuro ancora da definire per Harry Kane al Tottenham . Ma intanto il centravanti fa il suo dovere: segnare. Nella gara giocata nella notte di Premier League contro l'Everton, netto il 5-0 con cui gli Spurs di Antonio Conte si sono sbarazzati dei rivali. Per il bomber inglese è arrivata una doppietta. Due reti che gli permettono di scalare una speciale classifica dei marcatori nel calcio inglese.

Come riportato da Opta, nfatti, Kane , grazie ai due gol messi a segno, ha raggiunto il sesto posto nella lista dei migliori marcatori della storia della Premier League, superando il francese Thierry Henry . In totale, l'inglese vanta ora 176 gol segnati nel massimo torneo. Alan Shearer continua a guidare la classifica con la bellezza di 260 gol. Dietro di lui Rooney (208), Andy Cole (187), Aguero (184) e Lampard (177).

Grazie ai tre punti ottenuti, il Tottenham si è portato a quota 45 punti in classifica ancora in corsa per il quarto posto che varrebbe l'accesso alla prossima edizione della Champions League.