Kane e l’esonero di Mourinho: “Mi ha sorpreso. L’ho saputo 5 minuti prima…”

Le parole del leader e bomber del Tottenham

Nonostante i rumors che vorrebbero parte dello spogliatoio contenta per l'esonero di José Mourinho, in casa Tottenham c'è chi è rimasto piuttosto sorpreso dalla decisione della società di rinunciare al mister portoghese. Parliamo di Harry Kane , capitano Spurs, che ai microfoni di Sky Sports ha ripercorso quella giornata in cui è arrivato l'annuncio ufficiale dell'addio dello Special One al club di Londra.

"Sarò assolutamente onesto", ha esordito Kane riguardo alla questione esonero di Mourinho. "Sono rimasto sorpreso dal licenziamento di José Mourinho. Sono arrivato al centro di allenamento di mattina e credo che probabilmente ho saputo della sua partenza 5-10 minuti prima che fosse annunciato ufficialmente", ha dichiarato l'attaccante e capitano Spurs. "Gran parte dell'attenzione è stata concentrata sulla finale della Coppa di Lega inglese e sui preparativi quindi per quello non me l'aspettavo. Ma cosa posso dire: questo è il calcio. Abbiamo già vissuto certe cose. Io stesso ero presente quando altri allenatori sono stati licenziati. Non credo che nessun giocatore si aspetti mai che il proprio allenatore venga licenziato, ma questo fa parte del calcio e dobbiamo affrontarlo. Ho avuto un ottimo rapporto con José e gli auguro il meglio qualunque sia il suo prossimo lavoro. Sa, come noi, che il calcio può essere brutale e dobbiamo solo guardare avanti. Ora dobbiamo prepararci per la grande finale e non vediamo l'ora che arrivi la partita con il Manchester City".