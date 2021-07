Kane, tra i due litiganti… nessuno gode: salterà a prescindere Tottenham-City

Il bomber tra permanenza in casa Spurs e approdo al City

Eppure, stando a quanto riportato dal The Telegraph, la stagione del calciatore dei Tre Leoni potrebbe iniziare con un forfait davvero curioso. La prima giornata di Premier League, prevista per il prossimo 15 agosto, metterà davanti proprio Tottenham e Citizens ma per l'occasione Kane non giocherà. Il tabloid inglese ha fatto due calcoli in base alle vacanze post Europeo del giocatore e ai giorni di lavoro che avrà sulle gambe al momento della prima uscita stagione. Indipendentemente dalla t-shirt che indosserà, sia essa quella Spurs, o quella del City, il centravanti non avrà avuto abbastanza tempo per smaltire i carichi della preparazione fisica e, dunque, difficilmente scenderà in campo per la prima giornata di Premier League.