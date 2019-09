Kepa e il litigio con Sarri in Carabao Cup: “Non ne vado orgoglioso, ma…”

Le loro carriere sono andate avanti. Kepa continua ad essere il portiere del Chelsea, mentre Maurizio Sarri è passato alla Juventus di cui è diventato il nuovo allenatore.

Ma nella mente dei tanti appassionati di calcio, resta ancora impressa la scena avvenuta nella finale di Carabao Cup, quando il giovane estremo difensore spagnolo rifiutò il cambio deciso dal proprio tecnico.

Intervistato da Cadena Ser, Kepa è tornato su quell’episodio spiegando nel dettaglio quanto accadde.

CAOS – “Non sono orgoglioso di quanto è accaduto. Ho vissuto una settimana davvero tempestosa dopo quei fatti. Quella situazione e sensazione non l’avevo mai provata prima. Sarri pensava che fossi infortunato, tutto è stato davvero molto veloce e alla fine è successo quello che è successo. Ho chiesto scusa a tutti e a Sarri. Lui mi ha spiegato come si sentiva dopo quell’episodio. Siamo stati sotto i riflettori tutta la settimana. Ma all’interno del gruppo tutto è stato risolto immediatamente. Era tutto terminato il giorno dopo la partita di Carabao Cup. D’ora in poi, però, farò domande all’allenatore nell’intervallo dei tempi supplementari!(ride ndr), ha concluso Kepa.