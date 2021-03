Keylor Navas accusato di aver minacciato di perdere in 3 partite per far esonerare il ct della Costa Rica

Il portiere del PSG Keylor Navas è stato accusato di aver minacciato di far perdere la sua nazionale costaricana per ottenere l’esonero dell’allora commissario tecnico, Jorge Luis Pinto. Navas e altri due giocatori della nazionale Bryan Ruiz e Celso Borges – sono stati processati venerdì scorso nella capitale, San Jose. Per la cronaca, nella clausola del contratto di Pinto vi era la risoluzione automatica del contratto in caso di tre sconfitte su tre nella fase a gironi. Situazione della quale, i giocatori erano al corrente. Da parte di Navas e compagni ci fu una netta presa di posizione verso queste affermazioni, che furono condannate come false e inaccettabili, tanto da sporgere denuncia per diffamazione. “I giocatori sapevano della clausola del contratto di Pinto che prevedeva la risoluzione del contratto dopo 3 sconfitte. Quando la Federazione non ha trovato motivo di licenziarlo, Keylor Navas ha detto che la squadra avrebbe perso tutte e tre le partite “. Pinto ha diretto il Costa Rica per tre anni, ma il suo contratto non è stato rinnovato dopo i Mondiali del 2014. In quel torneo, i costaricani hanno raggiunto clamorosamente i quarti di finale, dove hanno perso contro l’Olanda ai calci di rigore.