Klopp furioso con l’arbitro Tierney: “Ce l’ha con me. Ho problemi solo con lui”

Rabbia per il manager Reds

SOLO LUI - Alla fine della sfida tra Tottenham e Liverpool, 2-2 il punteggio, Klopp si è diretto verso il centro del campo per salutare la terna arbitrale e soprattutto il direttore di gara Tierney reo di aver sbagliato, secondo lui, in almeno due occasioni. "Non ho problemi mai con nessun arbitro. Solo con te", ha detto il tecnico tedesco al fischietto spiegandogli anche le circostanze che lo hanno fatto arrabbiare. E ancora dopo la sfida, come riportato dal Guardian: "C'era un cartellino rosso per Kane per un fallo brutto e non è stato dato. Poi un rigore netto su Diogo Jota che l'arbitro ha ritenuto non fosse tale. Non capisco davvero quale sia il suo (dell'arbitro ndr) problema con me".