Klopp: “Non sottovalutiamo il Villarreal. Juve e Bayern forse l’hanno fatto”

Le parole del tecnico tedesco

Jurgen Klopp , allenatore del Liverpoo l, ha parlato in conferenza stampa prima della semifinale di Champions League contro il Villarreal . Il club spagnolo ha eliminato dalla competizione due big come Juventus e Bayern Monaco . Proprio per questo motivo, il tecnico dei Reds non sottovaluta l'avversario nonostante il pronostico dalla sua parte. Queste le sue parole:

"Non dobbiamo sottovalutare il Villarreal, forse Juventus e Bayern l'hanno fatto. Ho tanto rispetto per Emery e tutto il Villarreal, ho guardato la partita contro il Bayern e... wow! Sono una squadra difficile da affrontare: hanno vari modi di approcciare la partita in base al momento, diversi modi di costruire, diversi modi di attaccare. Impressionante. Dovremmo dare il nostro meglio per vincere questa partita. Quella che stiamo vivendo è una grande stagione, siamo ancora in corsa su tutti i fronti, ma non abbiamo ancora vinto niente. L'unica sconfitta in casa in Champions è stata contro l'Inter. Ora la nostra concentrazione ora è esclusivamente rivolta al Villarreal, una semifinale di Champions, è incredibile essere qui. Abbiamo affrontato grandi squadre nel nostro percorso. Sarà importante che tutti allo stadio siano pronti per la partita: domani soffriremo, e abbiamo bisogno che il nostro pubblico capisca i momenti".