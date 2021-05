Klopp: “Qualificarsi a prossima Champions sarebbe tra miei più grandi successi”

Il tecnico del Liverpool: "Se volessero scrivere un libro e deprimersi sceglierebbero questa nostra stagione. Ci sono accadute tante cose"

Redazione ITASportPress

Una vittoria arrivata allo scadere con un gol storico del portiere Alisson. Il Liverpool è ancora in corsa per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Due partite alla fine e battaglia aperta col Chelsea - al momento quarto in classifica -. Jurgen Klopp è pronto a lottare e ai microfoni diSky Sports fa capire quanto sarebbe importante raggiungere tale traguardo dopo una stagione condizionata da tanti infortuni e diverse prestazioni non all'altezza della squadra campione in carica di Premier League.

AMMISSIONE - "Entrare in Champions League la prossima stagione sarebbe assolutamente incredibile", ha esordito il tecnico tedesco. "Raggiungere questo obiettivo sarebbe uno dei più grandi successi della mia vita. So come suona, ma è vero. Se qualcuno avesse intenzione di scrivere un libro su qualsiasi stagione calcistica e volesse deprimersi, beh, penso che sceglierebbe questa nostra stagione. La maggior parte di quello che ci è accaduto non lo abbiamo reso pubblico ma veramente abbiamo avuto tanti problemi e cose da sistemare senza occhi e orecchie degli altri. Ma va bene, dopotutto funziona così".

FIDUCIA - "Non vedo l'ora che arrivi la partita contro il Burnley. Con loro ci sarà un gioco completamente diverso, un pensiero diverso, uno stato d'animo diverso. L'unica cosa che sappiamo è che sarà incredibilmente difficile per noi. Per la prima volta da mesi, i fan appariranno allo stadio. Loro hanno un tecnico molto intelligente e una squadra buona. Non sarà facile ma qualificarsi per la Champions League dovrebbe essere sempre un compito difficile, quindi non ho problemi. Dobbiamo solo assicurarci di essere pronti. Dobbiamo lasciare di nuovo tutte le nostre forze in campo e dimostrare di cosa siamo capaci", ha concluso Klopp.