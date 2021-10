Klopp scalda United-Liverpool: “Loro tanti rigori la scorsa stagione. Sono bravi a…”

Il tecnico del Liverpool già in clima partita

Sarà un fine settimana ad alto tasso di tensione in Premier League. A prendersi la scena sarà il big match tra Manchester United e Liverpool . Ad alzare la temperatura, come se ce ne fosse bisogno, anche Jurgen Klopp , manager dei Reds. Intervenuto in conferenza stampa come riporta ESPN , il tecnico tedesco è tornato a sottolineare un dato già mostrato la scorsa stagione: quello dei rigori a favore dei Red Devils...

STOCCATA - Klopp aveva fatto notare nel corso della passata annata il numero davvero elevato di rigori concessi al Manchester United rispetto a quelli dati alle altre formazioni, Liverpool compresa. Anche in questo avvio di Premier League, nonostante i numeri siano momentaneamente cambiati con un tiro dagli undici metri a testa a favore, il manager tedesco ha sottolineato come quei dati dello scorso anno fossero davvero particolari: "Non voglio dire altro rispetto a quanto avevo già detto. Certo è che anche da quando ho parlato, a loro sono stati dati 5 rigori e a noi 2. Ad ogni modo gli arbitri non si faranno condizionare e non possono esserlo da questi dati. Dico solo che il numero di rigori a favore che hanno avuto sia stato davvero eccezionale", ha detto il tecnico del Liverpool rispondendo ad una domanda sull'argomento. "Loro sono bravissimi ad andare in area e creare questo tipo di situazione. Allo stesso modo penso che anche noi lo siamo eppure i numeri hanno detto altro. Ma non voglio aggiungere nulla. Così è stato e non c'è nulla da dire".