Klopp: “Stop della Premier per Covid? Non sono sicuro sia la soluzione migliore”

Le parole dell'allenatore dei Reds

In queste ore si sta ragionando su un possibile stop della Premier League a causa dei numerosi contagi di giocatori e membri dello staff dei club. Nella giornata di lunedì ci sarà una riunione per discutere sulla questione. Intanto l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha toccato il tema in conferenza stampa prima della sfida di domenica contro il Tottenham . Il tecnico dei Reds non è sicuro che fermare il campionato sia la soluzione migliore. Ecco le sue parole:

"Non sono contrario a uno stop ma non vedo benefici al 100%. Perché se ti fermi ora per una o due settimane e salti 5-6 partite, quando le vuoi giocare? Dall'altra parte è difficile andare avanti perché i giocatori si infettano. Abbiamo in mezzo anche partite di FA Cup dove se non sbaglio l'avversario non ha un vero e proprio regime di test o il tasso di vaccinazione è basso. In definitiva ci sono molte cose che vanno discusse".