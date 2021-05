Klose saluta il Bayern ma precisa: “Decido io mio futuro. Ma non sarò qui anno prossimo”

La leggenda tedesca saluterà il club a fine stagione

In un'intervista rilasciata a Kicker, l'ex storico centravanti Miroslav Klose , oggi vice di Hansi Flick al Bayern Monaco , ha parlato in maniera piuttosto chiara del suo futuro precisando - in risposta ai rumors che volevano il club avergli dato il benservito con l'arrivo di Nagelsmann - che l'addio alla società sarà unicamente una sua scelta. "Deciderò io cosa farò l'anno prossimo, ho idee piuttosto chiare a riguardo. Decido io il mio futuro", ha detto l'ex attaccante.

"Se ho parlato con Kahn? No, ma credo che Kahn sappia cosa voglio fare e credo già sia al corrente che io il prossimo anno non sarò qui al Bayern. In ogni caso credo che se lui avesse avuto qualcosa da dirmi me lo avrebbe detto di persona. Ci conosciamo da anni, abbiamo giocato insieme al Bayern e in Nazionale. So come si sarebbe comportato Oliver". "Il mio futuro? Come ho detto decido io. Ho diverse opzioni e dovrò pensarci bene".