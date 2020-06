Kluivert non si pone limiti: “Roma, vinciamo l’Europa League…”

“Sono concentrato sull’obiettivo Champions e sull’Europa League. C’è ancora molta strada da fare ma vogliamo vincerla”. Questo il pensiero del giovane Justin Kluivert. L’esterno della Roma ha parlato a Goal della seconda parte di stagione e delle sue ambizioni di vittoria.

SI PUO’ – “Sarà un torneo ad eliminazione diretta quindi molto emozionante. Io voglio segnare più spesso e raggiungere quota dieci goal”, ha detto Kluivert sull’Europa League e gli obiettivi persona. Poi sui compagni: “Smalling è un guerriero, ha subito fatto la differenza. E anche Mkhitaryan segna, fa assist: è importante per la squadra. Posso sicuramente imparare da loro. Alla Roma parlo molto con i compagni più giovani come Cengiz Under o Karsdorp perchè parla olandese ed è un ragazzo eccezionale”.

PER LE NEWS DI GOSSIP CLICCA QUI