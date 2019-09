Koeman: “De Ligt uno dei più forti al mondo, dategli tempo”

Non un inizio di stagione semplice per Matthijs De Ligt. Il difensore della Juventus, prelevato in estate dall’Ajax per una cifra attorno agli 80 milioni di euro, è rimasto in panchina nella gara di Parma, prima di trovare poi spazio dal primo minuto contro il Napoli, match durante il quale si è reso protagonisti di diversi errori. A difesa del giocatore, come raccolto da SportMediaset, si è però schierato il commissario tecnico dell’Olanda Ronald Koeman, che ha così parlato prima della partita contro la Germania.

DE LIGT – “La Juventus ha preso uno dei centrali più forti al mondo, ha bisogno solamente di tempo. Dateglielo”.