Koeman e il retroscena con Laporta: “Mi ha licenziato mentre eravamo in aereo”

Il racconto dell'allenatore olandese

"Il presidente Laporta mi ha ferito. Diceva che ero una leggenda del club, ma mentre eravamo in aereo, con i calciatori seduti dietro di noi, mi ha comunicato che non ero più l’allenatore del Barcellona. Lasciare in questo modo è stato umiliante ma non mi ha sorpreso. Ho sempre saputo e poi ho immediatamente capito di non essere l’allenatore di Laporta. Del resto non è stato lui a scegliermi. Mi spiace però non aver avuto il tempo necessario. A Xavi hanno concesso una fiducia diversa. E comunque a me ha detto che non l’avrebbe mai messo sotto contratto perché lo reputava un allenatore senza esperienza. In ogni caso sono contento del rendimento della squadra. E di vedere De Jong coinvolto e protagonista del gioco".