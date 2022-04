Koeman sul Barcellona: “La situazione non è cambiata. Non ero io il problema”

Le parole dell'ex allenatore dei blaugrana

Ronald Koeman, ex allenatore del Barcellona , ha parlato a El Mundo Deportivo, analizzando la situazione dei catalani, che nonostante l’arrivo di Xavi , a detta sua non è migliorata. I blaugrana sono infatti reduci dall'eliminazione inaspettata dall'Europa League e dalla sconfitta in campionato nell'ultimo turno di Liga. Queste le sue parole:

"La situazione del Barcellona è la stessa di quando c’ero io. Significa che cambiare allenatore non è qualcosa che ti garantisce un miglioramento. Non voglio sollevare alcuna critica, chiedo solo di sostenere Xavi, che è giovane e che sta facendo un buon lavoro. Voglio dire che l’allenatore non è l’unico colpevole. Non ho avuto il massimo sostegno da parte del presidente e spero che abbia imparato la lezione, sostenendo Xavi. Mi fa male vedere questa situazione nel club".