Kroos annuncia: “Chiuderò la mia carriera al Real Madrid”  

Toni Kroos appenderà gli scarpini al chiodo in Spagna nel Real Madrid.

Il centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, ha parlato del suo futuro prima di appendere gli scarpini al chiodo. Il tedesco a Sky Sport News ha detto: "Ho dato la mia parola al Real Madrid che appenderò gli scarpini al chiodo qui con questo club. Non so dire esattamente quando avverrà il mio ritiro. Che sia nel 2023, tra un anno o due. I fattori che condizionano il ritiro sono: il fisico e le motivazioni per continuare a giocare. Se queste cose ci saranno, io continuerò a giocare ma presto, se tutto andrà bene, faremo due chiacchiere con il Real. Ho ancora un contratto fino al 2023 e non ho fretta di discutere di questi aspetti e non penso ad altro”. Una carriera vincente quella di Kroos che si chiuderà quindi con i Blancos, al momento in testa alla Liga con cinque punti di vantaggio sul Siviglia, secondo in classifica.