Kulusevski: “Alla Juve tante cose non funzionavano. Ora respiro aria nuova”

Le parole del giocatore svedese

Dejan Kulusevski è stato uno degli innesti voluti da Antonio Conte per il suo Tottenham. Lo svedese è arrivato dalla Juventus in coppia con Rodrigo Bentancur. Con gli Spurs l'ex bianconero ha segnato 2 reti e servito 4 assist. Lo stesso Kulusevski ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale svedese, tornando sulla sua esperienza a Torino e del suo attuale stato di forma. Queste le sue parole: