La CAF conferma la Coppa d’Africa: “Si giocherà dal 9 gennaio. Tamponi obbligatori”

La decisione della Confederazione africana

L'ex attaccante dell'Inter è stato da poco nominato come il nuovo presidente della CAF. Nei giorni scorsi l’ECA ha minacciato di non non far partire i giocatori internazionali per la Coppa d’Africa, preoccupata per il protocollo sanitario dell’evento sullo sfondo di una pandemia, sottolineando soprattutto il rischio di un’assenza da parte dei giocatori più lunga del previsto periodo a causa di quarantene e restrizioni di viaggio legate in particolare all’emergere della variante Omicron del coronavirus.