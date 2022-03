La dinastia Aguero continua: il Tigre ingaggia il figlio del Kun

Il figlio del Kun seguirà le orme del padre?

Sergio Aguero ha dovuto appendere gli scarpini al chiodo per i problemi cardiaci riscontrati l'anno scorso. Il cognome dell'attaccante argentino figurerà però nei campi da calcio: si tratta del figlio Benjamin, ingaggiato in questi giorni dal Tigre, squadra di Victoria, città della provincia di Buenos Aires. A rivelarlo è stato lo stesso Kun: "Benja ha cominciato a giocare seriamente per la prima volta. Prima si divertiva nel quartiere, ora però è andato al Tigre perché il suo migliore amico è lì. Voglio andare a vederlo, sarò esigente e onesto, e se il calcio gli piace davvero, gli darò il massimo sostegno. Ma se mi accorgo che è solo un hobby, allora no".