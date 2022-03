EA Sports contro la Russia: eliminate i club e la nazionale da FIFA 22

La decisione dell'azienda di videogiochi

Oltre alle sanzioni economiche, la Russia deve far fronte anche alla decisione della EA Sports nei suoi confronti. L'azienda nordamericana di videogiochi ha infatti ufficializzato l'esclusione dal gioco FIFA 22, FIFA mobile e FIFA online di tutte le squadre russe e la nazionale di calcio, non escludendo inoltre interventi in altre aree dei giochi. Una decisione, questa, in linea con i due partner FIFA e UEFA. Anche il calcio virtuale prende dunque posizione dopo l'invasione delle truppe russe in Ucraina.