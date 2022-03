La Federcalcio russa: “Ci appelleremo al TAS contro le decisioni di FIFA e UEFA”

La nota ufficiale della Federcalcio russa

E' arrivato in queste ore un comunicato ufficiale da parte della Federcalcio russa ( RFU ), che fa sapere di voler presentare ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna contro la decisione presa da FIFA e UEFA di rimuovere le nazionali russe dalla partecipazione elle competizioni internazionali. Questa la nota ufficiale:

"La RFU ritiene che la FIFA e la UEFA non abbiano una base legale quando in merito alla decisione dell’esclusione della Nazionale russa dalle competizioni FIFA e dei club da quelle UEFA. Ha violato i diritti fondamentali della RFU come membro della FIFA e della UEFA, incluso il diritto a partecipare alle competizioni. Inoltre, la decisione di ritirare la nazionale dalla qualificazione ai Mondiali del 2022 è stata presa sotto la pressione delle dirette rivali nei play-off, che hanno violato il principio dello sport e le regole del fair play".