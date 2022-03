La Federcalcio russa si candida per ospitare i prossimi Europei

La decisione presa nonostante le sanzioni di FIFA e UEFA

Come fatto trapelare da un proprio delegato, la Russia avrebbe presentato ufficialmente la propria candidatura per ospitare le prossime edizioni degli Europei, 2028 o 2032. Per l’edizione del 2028 degli Europei hanno già avanzato la loro candidatura congiunta Regno Unito e Irlanda, mentre per il 2032 dovrebbe candidarsi l’Italia.