La Federcalcio ucraina contro l’ex capitano Tymoshchuk: “Danneggia la nostra immagine”

Sanzioni in vista per l'ex giocatore ucraino

L’Ucraina è pronta a privare il suo ex capitano Anatoliy Tymoshchuk del suo record di 144 presenze e, soprattutto, imporre una serie di ulteriori pesanti sanzioni, come punizione per il suo lavoro in corso al club russo dello Zenit San Pietroburgo. Le proposte sono state annunciate dal comitato di etica e fair play della Federcalcio ucraina, che ha accusato l'ex giocatore di aver compiuto una “scelta consapevole”. Questo il messaggio della federazione calcistica ucraina: