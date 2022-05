La fidanzata di Dybala apre a un futuro in Argentina: “Mio padre lo vuole al River”

Le parole della fidanzata dell'attaccante argentino

Paulo Dybala ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Juventus. L'attaccante lascerà presumibilmente il club bianconero e in estate si aprirebbe una telenovela riguardo il suo trasferimento. L'interesse dell'Inter è ormai noto a tutto, visto la presenza di Beppe Marotta, ma anche all'estero non mancano gli estimatori: Atletico Madrid, Arsenal, Manchester United, Newcastle e Tottenham su tutte.