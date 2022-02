La FIGC al lavoro per gli stadi con capienza al 100%: entro marzo la decisione

Il vertice tra la FIGC e il Ministero della Salute

Dopo l'aumento dei contagi Covid e la successiva decisione di ridurre il numero di spettatori negli stadi a 5.000 persone, gli impianti possono ospitare ad oggi il 50% della capienza totale. Vista la curva epidemiologica in calo, la FIGC è al lavoro con il governo con l'obiettivo di tornare gradualmente a una capienza del 100%.

Come riferisce Sport Mediaset, il traguardo che tutto il mondo del calcio attende potrebbe essere raggiunto entro il mese di marzo passando però prima per un aumento della capienza al 75%. Su questo si sono concentrati gli ultimi colloqui tra il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Si tratta, secondo quanto filtra, di una ipotesi "molto concreta" anche in considerazione della riduzione dei contagi.