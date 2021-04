La Juve tratta con L’Atletico Madrid per Morata: Paratici punta allo sconto

Dopo una stagione di alti e bassi, la Juventus pianifica la strategia per il futuro di Morata

Alvaro Morata alla ricerca del riscatto. Sia sui campi da calcio, dove vuole trovare regolarmente la via del gol a partire dalla sfida di domani contro la Fiorentina, sia sul mercato, dove la Juventus sta ragionando sul futuro. Lo spagnolo è sbarcato a Torino la scorsa estate dall’Atletico Madrid in prestito per 10 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 45. Inoltre, i bianconeri hanno la possibilità di prolungare il prestito per un altro anno, con l’opzione di acquisto che scenderebbe a 35 milioni di euro.