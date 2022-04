La Lazio si rialza con Lazzari e Milinkovic-Savic: Sassuolo sconfitto 2-1 all’Olimpico

Trionfo biancoceleste all'Olimpico

La Lazio conquista il successo contro il Sassuolo e si rialza dopo la batosta del derby contro la Roma. I biancocelesti battono 2-1 la squadra di Dionisi coi gol di Lazzari al primo tempo e Milinkovic-Savic nel secondo. La rete di Junior Traorè al 94' non basta per evitare la sconfitta. Gli uomini di Sarri hanno messo in campo tutta la voglia di riscatto e i tre punti conquistati ne sono la dimostrazione.