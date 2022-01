La Lazio stende la Salernitana: 0-3 con doppietta di Immobile e gol di Lazzari

Arrivano i tre punti per i biancocelesti

La Lazio conquista tre punti fondamentali per il morale e la classifica. I biancocelesti trionfano su una Salernitana decimata dalla assenze causa Covid. Apre il match il solito Immobile al 7' con un assist magistrale col tacco di Milinkovic-Savic . Il raddoppio arriva tre minuti dopo con un'altra rete dell'attaccante italiano che va così a quota 17 gol in campionato, salendo al primo posto nella classifica marcatori. Il terzo timbro che chiude la partita lo mette a segno Lazzari su assist di Felipe Anderson .

Partita mai in discussione per la Lazio che sale a quota 35 in classifica e si porta a meno tre dal quinto posto occupato dalla Juventus. Dall'altra parte i granata rimangono a 11 punti e non riescono a confermare la vittoria ottenuta contro l'Hellas Verona nello scorso turno. L'arrivo del nuovo presidente Iervolino non è bastato al club campano per dare una svolta al campionato.