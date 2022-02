La madre di Cristiano Ronaldo incontra il Papa con un dono speciale

L'incontro tra la madre di CR7 e il pontefice

Dolores Aveiro, madre dell'attaccante del Manchester United e del PortogalloCristiano Ronaldo, è sempre stato un punto di riferimento per il fuoriclasse. Nella giornata di oggi, la mamma di CR7 ha incontrato Papa Francesco ed ha regalato al pontefice una maglia della nazionale portoghese, con nome e numero del figlio. In occasione, Dolores ha pubblicato un post su Instagram in cui viene ritratta con Papa Francesco e il dono recapitatogli. "Emozione uniche, grazie", il commento della madre di Ronaldo.