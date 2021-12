La Premier League passa al contrattacco: taglio stipendi a giocatori no vax

I club inglesi vogliono trovare una soluzione all'incremento dei casi di Covid

L'incremento dei casi di Covid, la variante Omicron e l'ancora elevato numero di giocatori no vax stanno portanto alcuni club di Premier League a valutare l'ipotesi del taglio di stipendio a chi si rifiuta di sottoporsi alla vaccinazione. Secondo il Daily Mail , infatti, alcune società starebbero cercando di capire se possono mettere mano ai contratti dei giocatori costretti ad andare in isolamento perché non vaccinati.

La via che si potrebbe percorrere per trovare, almeno in parte, una soluzione, è quella di "colpire" i giocatori no vax dal punto di vista economico. Esattamente come fatto dal Bayern Monaco in Germania, ovvero un taglio di stipendio in caso di positività se non vaccinato. L'esempio più importante è quello del centrocampista Kimmich, non vaccinato e successivamente ammalato.