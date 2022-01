La Roma stende l’Empoli: 2-4 con una doppietta di Abraham

Trionfo giallorosso al Castellani

Vittoria a due facce da parte della Roma. I giallorossi conquistano tre punti di fondamentale importanza contro un Empoli che entra in partita solo nel secondo tempo. Lo 0-4 della prima frazione è la nota positiva per José Mourinho: la sblocca Abraham al 24' con un destro che non lascia scampo a Vicario. Il raddoppio arriva ancora con l'inglese sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Terzo gol di Sergio Oliveira al suo secondo gol consecutivo. Quarta rete firmata da Nicolò Zaniolo, a quota due reti in campionato.