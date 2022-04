La Sampdoria anticipa il ritiro: squadra in partenza per Verona

La scelta del club blucerchiato

La Sampdoria sta vivendo un momento difficoltà dopo l'ultima sconfitta nello scorso turno di Serie A contro la Salernitana allo Stadio Marassi. La squadra di Giampaolo sarà impegnata sabato sera alle ore 20:45 contro l' Hellas Verona , in una trasferta al Bentegodi in cui serveranno per forza i tre punti per la salvezza.

Come riferisce Sky Sport, i blucerchiati hanno optato per il ritiro anticipato in vista della sfida contro la squadra di Igor Tudor, scelta fatta per passare assieme i tre giorni che precedono una sfida fondamentale. La squadra è partita dal Centro Sportivo "Mugnaini" di Bogliasco, in questi giorni presidiato dalle forze dell’ordine dopo la contestazione dei tifosi dopo la sconfitta contro la Salernitana, e si allenerà al Centro Sportivo "Mario Gavagnin" (campo di allenamento della Virtus Verona).