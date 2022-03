La UEFA pensa all’aumento a 32 squadre per Euro 2028

La UEFA starebbe pensando a un aumento delle squadre partecipanti

Il calcio è in continua evoluzione e la UEFA starebbe pensando a un nuovo format per i prossimi Europei del 2028 che si potrebbero tenere tra Regno Unito e Irlanda. Come riporta il Daily Mail, il principale organo del calcio europeo aveva già in precedenza cambiato format portando l’Europeo da 16 a 24 squadre nel 2016. Ma ora l’idea è quella di coinvolgere non meno di 32 delle sue 55 Nazionali entro la fine del decennio.