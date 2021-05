Lady Miranchuk: “In Russia più tempo per noi, adesso si addormenta dopo allenamento”

La compagna del centrocampista dell'Atalanta svela spaccati di vita familiare

Non lascerà l'Italia Aleksey Miranchuk nonostante l'interesse dello Zenit. Il calciatore russo ha ammesso che resterà a Bergamo al 100% ma intanto a parlare è la compagna Elena che ha svelato spaccati di vita privata in un docufilm realizzato da Nobel Arustamyan a Bergamo. Elena che vive con Miranchuk in Italia e spesso va a Milano per studiare, ha spiegato come la vita familiare sia cambiata da quando si trova all'Atalanta: “Quando giocava alla Lokomotiv, dopo l'allenamento andavamo sempre da qualche parte, facevamo qualcosa, guardavamo nuovi posti, nuove attività per il tempo libero perchè generalmente adoriamo vedere cose nuove. Aleksey, dopo l'allenamento all'Atalanta, si addormenta nei primi 30 minuti mentre gli parlo. Appena entra, si siede e si addormenta. Non c'è altro modo. È sempre stanco".