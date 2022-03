L’Algeria fa ricorso alla FIFA per rigiocare col Camerun: “Arbitraggio scandaloso”

La decisione della federcalcio algerina

La Federcalcio algerina ha annunciato di aver presentato ricorso alla FIFA per rigiocare la partita contro il Camerun . Il motivo sarebbe l'arbitraggio giudicato ritenuto "scandaloso", che ha "distorto il risultato della partita". "La FAF è determinata a utilizzare tutti i mezzi legalmente consentiti per tutelare i propri diritti e per rigiocare la partita a condizioni che vengano garantite l'onestà e l'imparzialità dell'arbitro. Chiede anche l'apertura di un'indagine da parte della FIFA per fare piena luce sull'arbitraggio della partita Algeria-Camerun".

Gli episodi contestati accaduti durante il ritorno dei playoff Mondiali sono molteplici: l'arbitro gambiano Bakary Gassama ha annullato due reti a Islam Slimani con l'aiuto del VAR (uno per fuorigioco, l'altro per fallo di mano), ma non è intervenuto quando Rachid Ghezzal e Youcef Belaïli sono stati atterrati in area e in occasione di un tocco di mano in area camerunese.