L’allenatore del Brentford incorona Eriksen: “E’ il migliore acquisto di sempre”

Le parole del tecnico del Brentford

Christian Eriksen ha riiniziato la sua avventura di calciatore nel Brentford . Il centrocampista danese ha scelto di riprendere la sua carriera in Premier League dopo i problemi cardiaci. Del nuovo acquisto del club inglese ha parlato l'allenatore Thomas Frank . Ecco le sue parole in conferenza stampa:

"È fantastico. Potenzialmente è il più grande acquisto di sempre del club. Ho parlato con un tifoso e ha citato un calciatore di 70 anni fa che potrebbe essere al suo livello. Credo che il giorno in cui Christian scenderà in campo sarà davvero incredibile. Tutti voi lo avete visto esprimersi come uno dei migliori centrocampisti della Premier League, ciò che gli è capitato a giugno è stato pazzesco, uno shock per tutti noi. Quindi quando a breve lo rivedremo in campo sarà una giornata epica".