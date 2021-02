L’amico di Sarri: “Maurizio si chiede perchè la Juve lo abbia chiamato”

Nario Cardini, ex ds della Sansovino e noto amico di Maurizio Sarri, ha parlato a CalcioNapoli24, svelando anche alcuni retroscena sulla sua esperienza alla Juventus:“Sarri in questo momento guarda molto al progetto che gli viene presentato. È rimasto molto scottato dall’esperienza Juve perché gli hanno messo in mano una rosa che giocava insieme da anni e si è trovato in difficoltà a fargli cambiare idea di gioco. Ho parlato con lui 20 giorni fa, si sta chiedendo ancora perché la Juve l’avesse chiamato, forse non tutti i calciatori non erano convinti del suo progetto tattico. Sarri al Chelsea ha trovato lo stesso ambiente di Torino anche se in misura minore, ma nonostante le difficoltà ha vinto l’Europa League a Londra e lo scudetto alla Juve. Ritorno Napoli? Mi ha detto che ha avuto contatti con squadre italiane ed estere, non so se ci sono gli azzurri, ma ha ritenuto i progetti poco convincenti”.