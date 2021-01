Lampard saluta il Chelsea: “E’ stato un privilegio allenare questo club. Vado via con un rimpianto”

L’ormai ex allenatore del Chelsea Frank Lampard ha salutato il Chelsea dopo l’esonero avvenuto in giornata. Ecco il contenuto di un toccante post social dell’ex mister dei blues:

IL SALUTO DI LAMPARD

“È stato un enorme privilegio e un onore allenare il Chelsea. Un club che è stato una parte importante della mia vita per così tanto tempo. In primo luogo, vorrei ringraziare i tifosi per l’incredibile supporto che ho ricevuto negli ultimi 18 mesi. Spero che sappiano cosa significa per me. Quando ho assunto questo ruolo ho capito la sfida che mi si prospettava. E in un momento difficile per la squadra di calcio. Sono orgoglioso dei risultati che abbiamo ottenuto. E sono orgoglioso dei giocatori dell’Academy che sono entrati nella prima squadra e si sono comportati così bene. Rappresentano il futuro del club. Ho il rimpianto di non aver avuto il tempo in questa stagione di portare avanti il ​​club e portarlo al livello successivo. Voglio ringraziare il signor Abramovich, il consiglio, i giocatori, il mio staff di allenatori e tutti nel club per il loro duro lavoro e dedizione, specialmente in questi tempi senza precedenti e impegnativi. Auguro alla squadra e al club ogni successo per il futuro”.