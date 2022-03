Lampard sconfitto e preso in giro dai tifosi del Tottenham con cori… su Gerrard

Il tecnico dell'Everton preso in giro dai tifosi del Tottenham con un "confronto" con Gerrard...

Non certo una serata da ricordare quella vissuta da Frank Lampard e dal suo Everton. L'ex centrocampista inglese ha visto la sua squadra perdere in casa del Tottenham con un netto 5-0. Ma non solo. Come se non bastasse, lo stesso manager dei Toffees è stato preso di mira dai tifosi rivali.