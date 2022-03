Laporta blinda Xavi: “Potrà restare al Barça quanto vuole. Lui ama questo club”

Le parole del presidente blaugrana

"Abbiamo un allenatore che ama il Barcellona e conosce molto bene il club. Questi sono problemi che non abbiamo toccato, ma per come la penso io Xavi può restare qui tutto il tempo che vuole. Conosce perfettamente l’ambiente e ama il Barça, sa sempre cosa serve alla squadra. Non è un problema che preoccupa lui e me eccessivamente, sono pronto a riconoscergli quanto merita quando vuole, mi interessa che si senta a suo agio e lui sa che farò tutto il possibile affinché questo accada".