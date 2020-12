Laporta: “Mbappè e Haaland? Non parlo sennò si alza il prezzo”

Il dirigente sportivo Joan Laporta, candidato ad una nuova presidenza del Barcellona, ha parlato di presente e futuro del club catalano: “Ogni proposta per la gestione di questo club merita di essere rispettata. Xavi e Cruijff? Sono due nomi che possono avere rilevanza per il futuro del Barcellona. Haaland e Mbappè? Parlare di altri calciatori fa lievitare il prezzo, non intendo farlo. Koeman? Serve fiducia, ricordo rimonte storiche del Barcellona, ci sono i giocatori giusti per ritrovare gioia e spirito vincente. Mi piace l’atteggiamento di Messi, dimostra sempre leadership”.